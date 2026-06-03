El Chef Adrián Herrera afirma: “El adobo no es una salsa, es un recubrimiento especiado”

La conversación sobre qué es realmente un adobo se inició este lunes gracias a una contundente declaración del Chef Adrián Herrera. Durante una reciente participación en MasterChef 24/7, el reconocido cocinero mexicano aclaró una de las confusiones más comunes de la gastronomía al afirmar que "el adobo no es una salsa, es un recubrimiento especiado".

Así ha sido el cambio de Adrián Herrera a los largo de los 10 años de MasterChef.|Crédito: YouTube MasterChef México / @MasterChefMX

El adobo en MasterChef 24/7 con el que Flor ganó el "Pin del Chef"

Sus palabras generaron interés entre los seguidores del programa y los amantes de la cocina mexicana, ya que el adobo suele asociarse erróneamente con una salsa roja. Sin embargo, Herrera explicó en el reto para seleccionar a quien potaría el "Pin del Chef" que se trata de una preparación destinada a cubrir y sazonar ingredientes antes de su cocción, resaltando el papel de los chiles secos, especias y condimentos que le dan identidad a esta técnica culinaria.

Con su preparación de camarones con adobo, acompañados con arroz rojo, Flor se llevó la insignia que le dará ventajas en esta semana de competencia en MasterChef México 2026.

Qué es un adobo: así lo define el Chef Adrián Herrera de MasterChef 24/7

El tema ya ha sido aclarado por el Chef Adrián Herrera. En sus redes sociales escribió: "Los adobos no llevan tomate. Son pastas de chiles secos sazonadas". En la publicación agregó una receta que lleva: chiles ancho, guajillo y morita.

Para preparar un adobo con esta receta, los chiles se tuestan brevemente -cuidando de no quemarlos- se aflojan en agua caliente y luego se muelen con especias tales como comino, pimientas negra y de Tabasco, semilla de cilantro y laurel. También se añade ajo y cebolla asados y un chorrito de tequila.

El adobo se unta en la carne de preferencia y se deja reposar una noche. El platillo se puede acompañar con tortillas de maíz, así como con una orden de arroz blanco.

En general, los especialistas de la cocina mexicana coinciden en definir a un adobo como es una mezcla sazonadora elaborada principalmente con chiles secos, especias, hierbas, ajo y algún ingrediente ácido (como vinagre o jugo de cítricos). Se utiliza para dar sabor, color y aroma a carnes, aves, pescados y algunos vegetales antes de cocinarlos.

Ingredientes comunes, dependiendo de la región y la receta, un adobo puede incluir:



Chiles secos como Chile guajillo, Chile ancho o Chile pasilla.

Ajo y cebolla.

Vinagre (frecuentemente de manzana o caña).

Especias como comino, clavo, pimienta, canela u orégano.

¿Para qué se usa un adobo en la cocina mexicana?

Marinar carnes antes de asarlas o guisarlas. Preparar platillos como Cerdo adobado, Pollo en adobo o tacos de carne adobada. Como base de algunas salsas y guisos.

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