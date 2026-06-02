Así quedaron los dos equipos formados por Flor para el desafío de esta noche en MasterChef 24/7

Este martes en MasterChef 24/7 se vivirá una noche de beneficio o castigo. Los equipos que se enfretarán en el desafío de este noche fueron formados por Flor, debido a que este lunes fue elegida como la poseedora del "Pin del chef", luego de convencer a los Chefs con unos cámarones en adobo rojo.

La codiciada insignia significa que durante toda la semana el cocinero elegido tendrá la oportunidad de tomar decisiones importantes y estratégicas que influyan en la competencia y en sus compañeros.

Los equipos formados por Flor para el desafío de martes en MasterChef 24/7

Este lunes Flor se llevó el "Pin del chef", y para este martes 2 de junio le encomendaron la tarea de formar dos grupos de 10 cocineros. En las instrucciones se le recordó a la participante que de cada uno de esos equipos saldrá un capitán, quienes tienen la posibilidad de subir al balcón y llevar algunos de sus compañeros. Así quedaron los equipos para esta noche de beneficio o castigo.

Equipo 1:

Ixdit

Jazmín

Camila

Julio

Diego

Antrax

Flor

Emmanuel

Carmen

Luis

Equipo 2:

Lula

Claudia

Michelle

Lancer

María

Ramahá

Daniela

Pablo

Ricardo

Arturo

Qué pasará este martes en MasterChef 24/7

Hoy se decidirán los dos capitanes de la semana, quienes liderarán la próxima batalla por equipos el miércoles. Los ganadores deberán demostrar que son los mejores cocineros, con platillos que cumplan con todo lo que indican los Chefs y jueces de la competencia: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso "Poncho" Cadena.

Además, podría haber un tercer y último capitán, que será seleccionado por el público a través de las votaciones que se pueden realizar en el sitio oficial del reality.

La gran ventaja de ser capitán es no ir a reto de expulsión en MasterChef México 2026, así que este título garantiza una semana más en la competencia, por lo que los cocineros que siguen en la competencia deberán elaborar su mejor plato y convencer a los chefs con una combinación de sabor y presentación.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.