Esto es lo que Claudia Lizaldi de MasterChef 24/7 come desde hace 30 años para mantenerse sana y en forma

Además de convertirse en uno de los rostros más queridos de MasterChef 24/7, Claudia Lizaldi también suele llamar la atención por su estilo de vida saludable y la energía con la que aparece diariamente frente a cámaras. Por eso, no sorprende que constantemente sus seguidores le pregunten cuál es el secreto detrás de su alimentación y cómo logra mantenerse en forma.

Recientemente, la conductora respondió algunas de esas dudas a través de sus stories de Instagram, donde compartió parte de lo que come en su día a día y habló sobre el hábito alimenticio que mantiene desde hace tres décadas. “Soy vegetariana desde los 17 años y me encanta”, contó Claudia Lizaldi a sus seguidores.

La presentadora explicó que, para ella, la alimentación basada en vegetales se convirtió en un estilo de vida que ha mantenido durante 30 años.

Entre los alimentos que mostró ese día apareció un plato sencillo pero lleno de ingredientes naturales: tofu preparado con cúrcuma, col y pimienta. Además, también enseñó algunas de las colaciones que suele llevar consigo, como blueberries, fresas y cajeta vegana.

Claudia Lizaldi de MasterChef 24/7|Instagram Claudia Lizaldi

¿Qué es la dieta vegetariana y en qué consiste?

De acuerdo con información de Mayo Clinic, las dietas vegetarianas han ganado popularidad debido a que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes e incluso algunos tipos de cáncer, siempre y cuando exista una correcta planeación nutricional.

Sin embargo, los expertos también advierten que no basta con eliminar la carne. Una alimentación vegetariana saludable debe incluir variedad de frutas, verduras, cereales integrales, proteínas vegetales y nutrientes esenciales que ayuden a cubrir las necesidades del cuerpo.

Entre los alimentos más recomendados para quienes siguen este estilo de vida se encuentran las legumbres, lentejas, frutos secos, semillas y productos derivados de soya, además de alimentos ricos en calcio, hierro, vitamina B12 y omega-3.

Dieta vegetariana

Claudia Lizaldi ha mostrado en distintas ocasiones que procura mantener una alimentación natural y balanceada. Actualmente, cada vez más personas muestran interés en reducir el consumo de carne o probar una alimentación basada en plantas, aunque especialistas recomiendan hacerlo de manera informada para evitar deficiencias nutricionales.