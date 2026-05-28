Así puedes replicar el peinado de Claudia Lizaldi de este miércoles 27 de mayo en MasterChef 24/7

El Mundo MasterChef 24/7 no solo nos ha dejado momentos de felicitaciones, regaños, platillos deliciosos y hasta crisis de ansiedad, pues las galas de las 8:30 pm se han convertido en la ocasión ideal para admirar los looks de la conductora Claudia Lizaldi, quien no deja de demostrar su versatilidad.

Este 27 de mayo se está llevando a cabo el miércoles de batallas de equipos, así que para la ocasión, Claudia Lizaldi apareció con un look que llamó la atención desde el primer momento: una trenza lateral baja, perfectamente pulida y con un toque sofisticado que combinó con su camisa blanca y corbata negra. Un peinado cómodo para una jornada larga de grabaciones, pero también ideal para quienes buscan verse arregladas sin invertir demasiado tiempo frente al espejo.

Claudia Lizaldi

¿Cómo peinarte como Claudia Lizaldi, conductora de MasterChef 24/7?

Para conseguir el peinado al estilo de Claudia Lizaldi de MasterChef 24/7, primero debes preparar el cabello con ondas suaves. No tienen que ser rizos muy marcados; basta con dar un poco de movimiento en medios y puntas usando una tenaza gruesa o incluso una plancha. Después, realiza una raya ligeramente de lado y recoge el cabello hacia una coleta baja.

La clave del look está en mantener la parte superior muy limpia y pulida, mientras que la trenza conserva cierta textura relajada. Puedes aplicar un poco de crema para peinar o spray fijador para evitar el frizz y mantener los baby hairs bajo control, algo que ayuda muchísimo a que el peinado luzca más elegante.

Una vez hecha la coleta, divide el cabello en tres partes y realiza una trenza suelta hacia un costado. Claudia Lizaldi optó por llevarla sobre el hombro derecho, lo que además permitió lucir sus aretes grandes y darle protagonismo a los accesorios.

Peinado de Claudia Lizaldi|Instagram Claudia Lizaldi