Claudia Lizaldi revela la ventaja de Ixdit en la gala de salvación tras ganar el reto express

Con su permanencia en MasterChef 24/7 en juego, los cocineros lo están dando todo con tal de subir al balcón; sin embargo, Ixdit contó con una ventaja considerable para eludir el reto de eliminación del próximo domingo. ¿Qué fue lo que consiguió?

Ixdit tuvo el mercado abierto durante el reto

Luego de que los paladares más exigentes de México compartieran los pormenores del reto de esta noche, la conductora Claudia Lizaldi le compartió al público que sintonizaba la gala que los cocineros ya habían entrado previamente al mercado para conseguir todos los ingredientes que necesitarían para hacer su propuesta de cuatro tiempos, la cual estaría compuesta por aguachile, tacos, chilaquiles y crepas dulces.

Sin embargo, la presentadora sorprendió a los cocineros, los actuales portadores de los mandiles negros y el público con el anuncio de que la única participante que podría asistir al mercado de manera libre sería Ixdit, luego de que ganara el reto express de esta mañana con el Chef Diego Niño tras acertar el mayor número de sabores de porciones en cubos.

Cabe señalar que esta noche se definirán a cuatro cocineros que subirán directamente al balcón, uno por cada entrada del reto de cuatro tiempos.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al segundo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Camila, Antrax, Luis, Ricardo, Emmanuel, Nash, Diego, Carmen y María; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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