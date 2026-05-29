Ixdit explota contra las GROSERÍAS de Michelle en MasterChef 24/7: "¿Quién es ella?”

La convivencia en MasterChef 24/7 se vuelve más difícil con el paso de los días como bien lo dejó entrever Ixdit, quien luego del reto exprés de sabores presidido por el Chef Diego Niño se quejó ante sus compañeros Jaz y Emmanuel de algunos comportamientos "groseros" de Michelle que, aceptó, ya no soporta: ¡entérate del chisme!

¿Qué quejas tuvo Ixdit de Michelle?

Para nadie es un secreto que Michelle se ha convertido en una de las concursantes más polémicas de MasterChef 24/7 y esto ya comenzó a afectar las relaciones con sus compañeros: los roces en los retos de cocina son cada vez más frecuentes y ahora hubo una serie de episodios en las instalaciones del reality que no le gustaron para nada a Ixdit.

El episodio que molestó a Ixdit hoy fue que Michelle le ordenó que tendiera su cama y, además, le dio una orden a Jaz de cambiarse de cama a pesar de que ella estaba descansado: "O sea, a ver, estás estudiando, estás descansando, tú estudia", dijo Ixdit.

Poco después, y ya en la cocina con Emmanuel, Ixdit volvió a explotar en contra de su compañera. "¿Quién es ella para decirme 'oye, tiende tu cama', cuando quiere ella la tiende y cuando no, no... ella tiene su desmadre y nadie le dice nada (…) no le corresponde, y tiene que respetar (...) cómo se atreve, la está viendo que está estudiando", dijo.

Emmanuel, en un tono más conciliatorio, les recomendó no hacerle caso a la joven: "No le hagan caso (…) es una niña que tiene mucho sufrimiento y esa es su manera de sacarlo, pero no te dejes mandar", expresó.

A lo largo de este viernes, Michelle se la ha pasado dando instrucciones sobre todo a aquellos participantes que considera que son sucios o tienen sus cosas desordenadas, "no son ordenados", se quejó.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?