¿Claudia podría entrar a las “Guapas del barrio”? Los cocineros de MasterChef 24/7 hablan sobre sus posibilidades (VIDEO)
Antrax, Camila y Flor discutieron en la terraza del Mundo MasterChef los puntos a favor y en contra de que la cocinera se una a su grupo
Luego de compartirles los castigos que implementará en esta semana como nuevo portador del Pin del Chef, Antrax discutió con Camila y Flor en la terraza del Mundo MasterChef los puntos a favor y en contra de que Claudia se una a las “Guapas del barrio”.