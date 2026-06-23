Luis le responde a Ismael tras afirmar que fue a MasterChef 24/7 por su cabeza: “Tiene que pasar todas las eliminaciones que llevo” (VIDEO)
El conductor de “Notibola” no se quedó callado luego de que las “Divas” le compartieran más detalles sobre lo dicho por el nuevo cocinero
Luego de que sus aliadas le compartieran más detalles a Luis sobre las declaraciones emitidas por Ismael, quien afirmó que “no iba a descansar hasta sacarlo”, el conductor de “Notibola” no se quedó callado y habló del tema ante las cámaras del Mundo MasterChef.