Los creadores de TikTok se enfrentan al reto de la caja misteriosa de MasterChef 24/7

Los retos continúan al interior del Mundo de MasterChef 24/7 para los creadores de contenido que permanecerán un día entero bajo el mismo techo y en esta ocasión, vivieron la experiencia de enfrentarse a un conocido reto en la historia del reality show: la caja misteriosa.

Diego Niño les comparte los mejores consejos a los influencers

Luego de conocerse más a fondo, los creadores se dieron cita en la cocina oculta para vivir el reto express de la caja misteriosa a cargo del Chef Diego Niño, uno de los nuevos "Maestros del fuego" y mentores de los próximos participantes de MasterChef 24/7.

Tras una dinámica para definir a cuatro personas, los elegidos fueron Julio Frank, Alee López, Denisse Castillo y Ale Castellanos, quienes tuvieron la encomienda de adivinar los ingredientes que se encontraban detrás de las seis cajas misteriosas por medio de su sentido del tacto.

Después de revelarse que los productos eran tripas, trompa de cerdo, guanábana, chorizo, lengua y melaza, Julio, quien resultó ganador del reto tras adivinar el mayor número de ellos, no solamente decidió el ingrediente con el que cocinarían para el desafío, sino que eligió las parejas que le pidió el Chef Diego.

Cabe señalar que luego de hacerles hincapié en la importancia de conocer los ingredientes con los que cocinan y siempre probar lo que preparan, el "Maestro del fuego" les compartió los mejores consejos a los influencers para cocinar lengua y al final tuvieron la oportunidad de saborear la creación del experimentado chef enfocado en la cocina de autor.

Recuerda que puedes votar por tu creador favorito en masterchefmx.tv/vota para que se convierta en el primer participante oficial de MasterChef 24/7.

¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?

La ambiciosa evolución del popular reality show comenzará este domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra al interior de la cocina más famosa de México en Disney+ y todas nuestras redes sociales.