Comienza la preparación para la final de MasterChef 24/7, los “Maestros del fuego” ponen a Ixdit y Flor a trabajar (VIDEO)

Previo a la Gran Final de MasterChef 24/7, Flor e Ixdit fueron a la Dark Kitchen para comenzar su preparación. Los “Maestros del fuego”, la Chef Lili Cuéllar y el Chef Diego Niño fueron los encargados de comandar las actividades de las cocineras, quienes tendrán dos horas para practicar sus platillos para el último reto, con el que podrían llevarse el premio de los 2 millones de pesos.