Link y paso a paso para ver GRATIS en línea la GRAN FINAL de MasterChef 24/7

Todo está listo para la GRAN FINAL de MasterChef 24/7 : con Flor, Claudia, Ixdit y Lancer como los finalistas definitivos del reality luego de la impactante eliminación de Michelle, los cocineros se concentran al máximo para presentar sus mejores menús ante los Jueces, ¿pero cómo puedes ver esta emocionante Gala EN LÍNEA totalmente gratis? Acá te decimos.

“Se va a convertir en un ring": Claudia lanza advertencia ante la GRAN FINAL de MasterChef 24/7 (VIDEO)

¿Cómo ver la GRAN FINAL de MasterChef 24/7 gratis y en línea?

Si bien la Gala de este domingo 30 de agosto del 2026 será transmitida a través de la señal de Azteca UNO y en la App oficial de TV Azteca en vivo, existe otra opción gratuita para todos aquellos fans que deseen ver la Gran Final en su computadora o tablet; sólo necesitas seguir estos pasos:

Comprobar que tienes una conexión a Internet estable.

Ingresar a tu navegador web favorito.

Hacer click en este link www.tvazteca.com/aztecauno/ y hacer click en el botón rojo que dice “EN VIVO” ubicado en la esquina superior derecha de la página..

y hacer click en el botón rojo que dice “EN VIVO” ubicado en la esquina superior derecha de la página.. ¡Listo! Se desplegará un reproductor de video con la transmisión completamente en vivo.

¡Recuerda! La Gran Final de MasterChef 24/7 comenzará a las 08:00 de la noche de este 30 de agosto y también podrás verla en Disney+.

Ixdit sorprendió este viernes al ganar un beneficio consistente en 10 minutos extra que podría ayudarla este domingo; sin embargo, las sorpresas nunca terminan en la cocina más famosa de México y este apoyo podría convertirse en una pesadilla para ella.

¿Quién ganará: Lancer, Claudia, Flor o Ixdit? ¡No te pierdas ni un solo detalle de esta Final que ya comenzó a dar de qué hablar entre los fans de la estufa! Sólo por Azteca UNO y sus sitios oficiales.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?