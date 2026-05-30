Este es el secreto para hacer los chilaquiles en su punto al estilo MasterChef 24/7

Los chilaquiles pueden parecer un platillo sencillo, pero lograr que queden en su punto exacto tiene más complejidad de la que muchos podrían imaginar. Durante el viernes de salvación en MasterChef 24/7, el chef Poncho Cadena compartió uno de los consejos más importantes para preparar unos chilaquiles perfectos, justo mientras Flor intentaba sacar adelante el reto utilizando el beneficio que había ganado.

En medio de la presión del reloj y los nervios de la competencia, el chef Poncho se acercó a la estación de Flor, quien solicitó su carta con el maestro del fuego y reveló el truco que, según explicó, hace toda la diferencia.

Chilaquiles verdes|Foto: Canva

¿Cómo preparar los chilaquiles al estilo MasterChef 24/7?

“El secreto está en freír la tortilla aparte y la salsa aparte”, comentó el chef mientras supervisaba la preparación. Después explicó que los totopos deben mezclarse con la salsa únicamente al final, justo antes de servir, para evitar que se aguaden demasiado rápido.

El consejo no pasó desapercibido, especialmente porque uno de los errores más comunes al hacer chilaquiles en casa es dejar las tortillas demasiado tiempo dentro de la salsa. Eso provoca que pierdan textura y terminen pareciendo más un guiso que un desayuno tradicional mexicano.

Los chilaquiles forman parte de los platillos más populares de la cocina mexicana y nos representan alrededor del mundo, por lo que existen muchísimas versiones dependiendo de la región y del gusto de cada familia. Los más clásicos son los chilaquiles verdes y rojos, aunque actualmente también existen recetas con mole, salsa de frijol, chipotle e incluso opciones más cremosas. Todo depende del gusto de cada quien.

¿Qué ingredientes llevan los chilaquiles?