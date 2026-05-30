La Chef Zahie de MasterChef 24/7 reveló cuál es el picante que debe llevar el aguachile tradicional para que sepa delicioso

En pleno reto de cocina este viernes de salvación dentro de MasterChef 24/7, la chef Zahie Téllez compartió uno de los secretos más importantes para preparar un aguachile con sabor auténtico: utilizar chile chiltepín fresco, considerado uno de los ingredientes esenciales de la receta tradicional sinaloense.

Mientras los participantes corrían para terminar sus platillos en apenas 15 minutos, la Chef Zahie se acercó a la estación de Jazmin para corregir técnicas y hablar sobre el aguachile, uno de los platillos más populares del norte del país.

¿Qué es el aguachile y cómo se prepara?

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los ingredientes originales del aguachile eran únicamente limón, chile chiltepín y camarón limpio. Con el paso de los años se añadieron elementos como pepino y cebolla morada, que hoy son casi indispensables en muchas versiones que se sirven en restaurantes y marisquerías de todo México.

Según la tradición sinaloense, el marisco no debe marinarse durante mucho tiempo porque puede perder textura y frescura. El limón debe agregarse prácticamente al momento de servir para mantener esa consistencia firme que caracteriza a un buen aguachile.

Además, idealmente, el camarón debe ser fresco y nunca congelado, ya que esto cambia por completo la experiencia del platillo. Ese comentario coincidió con lo que explican especialistas en gastronomía regional, quienes consideran que la frescura es la base del éxito de esta receta.

Aguachile al estilo MasterChef 24/7|Foto: Canva

Aunque en la actualidad existen versiones verdes, negras, con mango o incluso con salsas especiales, muchos cocineros continúan defendiendo la preparación clásica sinaloense, donde el protagonismo absoluto se lo llevan el limón, el chile y los camarones frescos.