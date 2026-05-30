Esto es lo que cocinarán contrarreloj este viernes 29 de mayo en MasterChef 24/7

La cocina de MasterChef 24/7 está viviendo una noche de máxima presión este viernes 29 de mayo con un reto de salvación que pondrá a prueba la rapidez, técnica y creatividad de los participantes que buscan evitar el Delantal Negro.

Tal como explicó la Chef Zahie, durante la jornada de este viernes, los participantes tendrán que preparar algunos de los platillos más populares de la cocina mexicana, pero bajo una dinámica contrarreloj que promete errores, tensión y momentos de caos frente a las estaciones.

Menú de MasterChef 24/7

¿Cuál es el menú de MasterChef este viernes 29 de mayo?

Uno de los primeros retos será cocinar tacos, un platillo aparentemente sencillo: el aguachile. Los concursantes tendrán únicamente 15 minutos para prepararlo, algo que elevó inmediatamente la preocupación entre varios de ellos, ya que este platillo requiere equilibrio exacto entre acidez, picante y frescura. El tiempo limitado podría jugarles en contra especialmente porque el aguachile necesita precisión desde el corte de los ingredientes hasta el manejo correcto del marisco o proteína principal.

Después, contarán con unos cuantos minutos en MasterChef 24/ 7 para preparar tacos, con tortillas bien hechas, proteínas en su punto y una presentación impecable.

La presión continuará con otro clásico mexicano: los chilaquiles. Pero esta vez habrá una condición especial que complicará todavía más el reto, pues no podrán hacerlos ni rojos ni verdes. Esta restricción obligará a los participantes a pensar fuera de lo tradicional y buscar propuestas creativas que logren convencer a los chefs sin perder la esencia del platillo.

Finalmente, la noche cerrará con crepas dulces, otro reto que también deberá resolverse en apenas 15 minutos. Aunque parecen sencillas, las crepas suelen ser traicioneras en competencia porque cualquier error en la textura, temperatura o relleno puede arruinar el resultado final en cuestión de segundos.