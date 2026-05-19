Quién es Lancer, el primer MANDIL NEGRO de MasterChef 24/7: todo lo que debes saber
Sólo tuvieron que pasar unas horas para que el cocinero se convirtiera en el participante más polémico del reality
A Lancer, uno de los cocineros que forma parte de MasterChef 24/7 2026, sólo le bastaron unas horas para convertirse en el participante más polémico del reality, sobre todo por la mala conducta que mostró en la cocina y que le valió una fuerte sanción... ¡el primer mandil negro es suyo, y ahora todos se preguntan quién es él y qué hace!
¿Quién es Lancer de MasterChef 24/7, cuál es su verdadero nombre y qué hace?
Lancer, cuyo verdadero nombre completo es Bruno Alonso Bautista Quintero, es un creador de contenido que comenzó a ganar notoriedad a raíz de su participación en MasterChef 24/7.
Gracias a su contenido enfocado principalmente en historias de terror, relatos con elementos de suspenso y temas relacionados con acontecimientos históricos, Lancer cuenta con un nutrido grupo de seguidores en TikTok, su plataforma más fuerte en el mundo digital.
Gracias a su participación en un popular reality show de parejas en el 2024, Lancer tuvo una breve exposición televisiva; ahora que forma parte de la temporada 2026 de MasterChef, el creador de contenido se convirtió en sólo unas horas en uno de los temas más comentados por los internautas... ¡intenso!
¿Por qué le dieron el mandil negro a Lancer?
Como te contamos en esta notita que puedes leer acá, al parecer a los cocineros todavía les falta mucho por aprender de disciplina, pues además de su impuntualidad, algunos de ellos no le hicieron caso a las instrucciones del maestro Edgar Núñez y se acostaron en el piso de la cocina a descansar.
Sin embargo, quien realmente "se pasó de tueste" fue Lancer, quien se subió a la mesa de trabajo de un salto y por eso recibió el temido mandil negro... ¡así de rápido se fue a la zona de riesgo!
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Cómo ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.