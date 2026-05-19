Quién es Lancer, el primer MANDIL NEGRO de MasterChef 24/7: todo lo que debes saber

A Lancer, uno de los cocineros que forma parte de MasterChef 24/7 2026 , sólo le bastaron unas horas para convertirse en el participante más polémico del reality, sobre todo por la mala conducta que mostró en la cocina y que le valió una fuerte sanción... ¡el primer mandil negro es suyo, y ahora todos se preguntan quién es él y qué hace!

¿Quién es Lancer de MasterChef 24/7, cuál es su verdadero nombre y qué hace?

Lancer, cuyo verdadero nombre completo es Bruno Alonso Bautista Quintero, es un creador de contenido que comenzó a ganar notoriedad a raíz de su participación en MasterChef 24/7.

Gracias a su contenido enfocado principalmente en historias de terror, relatos con elementos de suspenso y temas relacionados con acontecimientos históricos, Lancer cuenta con un nutrido grupo de seguidores en TikTok, su plataforma más fuerte en el mundo digital.

Gracias a su participación en un popular reality show de parejas en el 2024, Lancer tuvo una breve exposición televisiva; ahora que forma parte de la temporada 2026 de MasterChef , el creador de contenido se convirtió en sólo unas horas en uno de los temas más comentados por los internautas... ¡intenso!

¿Por qué le dieron el mandil negro a Lancer?

Como te contamos en esta notita que puedes leer acá, al parecer a los cocineros todavía les falta mucho por aprender de disciplina , pues además de su impuntualidad, algunos de ellos no le hicieron caso a las instrucciones del maestro Edgar Núñez y se acostaron en el piso de la cocina a descansar.

Sin embargo, quien realmente "se pasó de tueste" fue Lancer, quien se subió a la mesa de trabajo de un salto y por eso recibió el temido mandil negro... ¡así de rápido se fue a la zona de riesgo!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Cómo ver el 24/7 de MasterChef México 2026?