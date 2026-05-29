Cómo votar este jueves de delantales negros 28 de mayo en MasterChef 24/7: ya puedes salvar a tu favorito

La tensión volvió a subir dentro de MasterChef 24/7 luego de que los chefs sorprendieron a los participantes con una dinámica inesperada que rápidamente comenzó a generar conversación entre los fans del reality. En plena semana de competencia, se abrió una votación especial de trío que podría darle una ventaja importante a una de las concursantes rumbo a los siguientes retos.

La noticia tomó por sorpresa tanto a los cocineros como a la audiencia que sigue diariamente todo lo que ocurre dentro de la cocina más famosa de México. Aunque los chefs no revelaron inmediatamente todos los detalles de la dinámica, sí dejaron claro que la votación tendrá peso importante dentro de la competencia y que una de las participantes que cocinarán al final: Michelle, Carmen y María, obtendrá una importante ventaja gracias al apoyo recibido.

Ya puedes votar este jueves de delantales negros en MasterChef 24/7

En otro giro inesperado de este jueves de delantales negros, los chefs dieron a conocer que las parejas de esta noche no serán equipo (como habían pensado al elegir a su compañero de estación previamente), sino contrincantes, y el ganador se salvará de estar en riesgo de eliminación el próximo domingo.

¿Cómo votar este jueves de delantales 28 de mayo en MasterChef 247?

Para votar este jueves 28 de mayo en el programa de delantales negros de MasterChef 24/7, los fans deben ingresar al portal oficial del reality desde un celular, tablet o cualquier dispositivo con internet. También es posible acceder escaneando el código QR que aparece durante la transmisión en Azteca UNO. Una vez dentro del sitio, aparecerá un muro con las fotografías y nombres de los participantes disponibles en la dinámica del momento. Ahí, podrás seleccionar a tu cocinera favorita y emitir tu voto.

¿Cómo ver MasterChef en vivo 24/7?