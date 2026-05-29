Cómo votar este jueves de delantales negros 28 de mayo en MasterChef 24/7: ya puedes salvar a tu favorito
Los maestros del fuego ya abrieron la votación para esta noche en MasterChef 24/7, en donde las reglas cambiaron.
La tensión volvió a subir dentro de MasterChef 24/7 luego de que los chefs sorprendieron a los participantes con una dinámica inesperada que rápidamente comenzó a generar conversación entre los fans del reality. En plena semana de competencia, se abrió una votación especial de trío que podría darle una ventaja importante a una de las concursantes rumbo a los siguientes retos.
La noticia tomó por sorpresa tanto a los cocineros como a la audiencia que sigue diariamente todo lo que ocurre dentro de la cocina más famosa de México. Aunque los chefs no revelaron inmediatamente todos los detalles de la dinámica, sí dejaron claro que la votación tendrá peso importante dentro de la competencia y que una de las participantes que cocinarán al final: Michelle, Carmen y María, obtendrá una importante ventaja gracias al apoyo recibido.
En otro giro inesperado de este jueves de delantales negros, los chefs dieron a conocer que las parejas de esta noche no serán equipo (como habían pensado al elegir a su compañero de estación previamente), sino contrincantes, y el ganador se salvará de estar en riesgo de eliminación el próximo domingo.
¿Cómo votar este jueves de delantales 28 de mayo en MasterChef 247?
Para votar este jueves 28 de mayo en el programa de delantales negros de MasterChef 24/7, los fans deben ingresar al portal oficial del reality desde un celular, tablet o cualquier dispositivo con internet. También es posible acceder escaneando el código QR que aparece durante la transmisión en Azteca UNO. Una vez dentro del sitio, aparecerá un muro con las fotografías y nombres de los participantes disponibles en la dinámica del momento. Ahí, podrás seleccionar a tu cocinera favorita y emitir tu voto.
¿Cómo ver MasterChef en vivo 24/7?
MasterChef 24/7 puede verse en vivo de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Azteca UNO en televisión abierta. Además, los fans que quieran seguir cada detalle de la convivencia dentro de la casa y la cocina pueden acceder a la transmisión continua a través de Disney+, donde existe señal en vivo las 24 horas del día.