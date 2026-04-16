Master Chef 24/7: Los Chefs Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena Regresan a la cocina más famosa de México

¿Quieres saber qué platillos preparar con detalle, perfección, pero sobre todo, con mucho sabor? No te puedes perder el programa de Master Chef 24/7, el cual se estrenará el siguiente 17 de mayo de 2026, con un formato donde se podrán ver todos los pasos de los participantes. A eso se le suma que, los 3 mejores chefs de México regresan a ser jueces de este reality, hablamos de Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena.

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Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena regresan a la cocina más famosa de México

Adrián Herrera regresa a Master Chef 24/7 como juez, este experto en el arte culinario es originario de Houston, Texas, Estados Unidos; sin embargo, desde que era niño regresó a México para vivir en Monterrey. Nació el 4 de febrero de 1969; a la fecha ya h ha tenido varias participaciones en el reality que ahora será veinticuatro siete.

Sin duda alguna, Herrera es uno de los jueces más exigentes que tendrá el Master Chef 24/7, y una de sus frases más famosas es la de “Hay que saber come”. Por lo que se ha visto de este experto de la cocina, es que tiene un paladar muy versátil, pero de igual manera tiene una fascinación por la comida china.

Zahie Téllez es la chef que regresa al reality 24/7, ella es originaria de Mazatlán, Sinaloa, cuenta con una licenciatura en Economía y Ciencias Políticas por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México, de igual manera también cursó Gastronomía en el Instituto Gastronómico Letty Gordon de México.

La chef Zahie ha gando premio como el Amico della Cucina Italiana nell Moondo, el cual es otorgado por parte de la Accademia Italiana della Cucina; de igual manera ha tenido participación en algunos programas de TV, el principal, Master Chef 24/7; en la actualidad comparte contenido de sus recetas a través de sus redes sociales y también cuenta con un libro titulado “Mi historia a través de los sabores”, donde cuenta su faceta personal y profesional a lo largo de su vida.

Poncho Cadena también es otro de los jueces que estará en Master Chef 24/7, este experto estudió la licenciatura de Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en el 2001 emprendió un viaje para estudiar en Canadá en la escuela de Pacific Culinary y Arts; para el 2006 grabó un programa el cual constó de hasta 9 títulos donde sobresalieron: “Maestros del Taco, Parrilla a la Mexicana y Cocina de Hacienda.