MasterChef 24/7: Conoce más a fondo a Adrián Herrera, el estricto juez que busca la excelencia

Aunque MasterChef se ha transformado a lo largo de los últimos 11 años (especialmente en este 2026 con el cambio a un formato 24/7), algunos aspectos de su esencia se mantienen iguales. Tal es el caso de la participación del estricto Chef Adrián Herrera, quien vuelve para exigir nada menos que la excelencia de los participantes que ingresarán a la cocina más famosa de México a partir de este domingo 17 de mayo.

Con motivo del próximo gran inicio del reality show por la señal de Azteca UNO, te invitamos a conocer un poco más del sobresaliente juez de MasterChef 24/7.

¿Quién es el Chef Adrián Herrera?

El reconocido chef, quien además es escritor y columnista, tiene restaurantes de cocina mexicana (principalmente) en el estado de Nuevo León, lugar donde realmente vivió pese a ser originario de Houston, Texas.

Hablando de estadísticas, Herrera tiene el récord del mayor número de apariciones como juez en la historia de MasterChef México con 13 ocasiones (incluyendo la próxima edición 24/7) y es que su primera participación calificando platillos ocurrió en el 2015, año en el que Alan Rangel se proclamó ganador del reality show.

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¿Qué tan implacable será el Chef Herrera con los participantes de MasterChef 24/7 y su preparación amateur? La principal forma de saberlo será sintonizando el reality show desde este domingo 17 de mayo.

¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?

La ambiciosa evolución del popular reality show comenzará este domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra al interior de la cocina más famosa de México en Disney+ y todas nuestras redes sociales.