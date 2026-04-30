¡Así se vivirá la semana en MasterChef 24/7! Descubre el ritmo de la cocina más famosa de México

La nueva edición de MasterChef 24/7 ya está a pocos días de presentar a quienes formarán parte de la primera edición de este estilo, de la cocina más importante de México. Esta nueva entrega llega con un formato renovado que acercará a los televidentes con la contienda, las 24 horas del día los 7 días de la semana, por lo que las dudas de cómo se vivirá el ritmo de la competencia crece entre los fans. Aquí te decimos qué pasará cada día de la semana.

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¿Cuándo y por donde ver MasterChef 24/7?

Los fanáticos de la nueva temporada de la cocina más querida de México podrán disfrutar de su transmisión en directo por Azteca UNO de lunes a viernes en punto de las 8:30 y los domingos de eliminación a las 8:00 pm.

El primer capítulo de esta nueva historia dentro del reality de cocina más popular de México comenzará el próximo 17 de mayo en puto de las 8:00 pm. (Hora del centro).

¿Qué se vivirá cada día de la semana dentro de MasterChef 24/7?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer el ritmo de la competencia tendrá una sorpresa cada día que pondrá a los competidores y fanáticos al borde del asiento hasta llegar al temible domingo de eliminación.

Lunes: Los competidores comenzarán su lucha por el PIN.

Martes: Los jueces otorgaron un beneficio o castigo a alguno de los participantes.

Miércoles: La batalla por equipos pondrá a prueba más que el talento culinario de los concursantes.

Jueves: El temible delantal negro se hace presente y encenderá la tensión ante la eliminación.

Viernes: Es ahora de darlo todo para ganar salvación y continuar dentro de la competencia.

Domingo: Todo terminara para un concursante en el temible domingo de eliminación

Solo faltan 18 días para de comienzo el esperado primer capítulo de MasterChef 24/7 y las especulaciones ya están en el aire, pues esta será la primera edición en el mundo con un formato de este estilo. Recuerda que el primer episodio llega este 17 de mayo en punto de las 8:00 pm. Hora del centro.

