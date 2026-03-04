Las frases más icónicas de MasterChef México que todavía repetimos

Entre retos contrarreloj, regaños, celebraciones en el balcón y discusiones dentro de la cocina más famosa de México han surgido grandes platillos así como pequeñas frases icónicas que quedaron grabadas en la memoria del público y que resumen la intensidad que se vive en MasterChef México.

A continuación te presentamos 5 frases icónicas que se han repetido durante las más de 10 temporadas y las cuales el público y fans repiten en su vida cotidiana.

“Oído, chef”

Esta pequeña frase encabeza el listado, debido a que es la que más se repite entre los cocineros, ya que más que una simple respuesta a consejos o indicaciones estás palabras se volvieron un símbolo de respeto y disciplina dentro de la competencia y la cual ha sido repetida desde la primera temporada en 2015 MasteChef Celebrity Generaciones 2025.

“Oido chef” demostraba que el participante se encontraba en atención absoluta a las indicaciones de los jueces principalmente del chef Benito Molina y Adrián Herrera.

“Le faltó sal”

Esta frase era de las que los participantes rezaban por no oírla, ya que era común escucharla durante la crítica de los jueces hacia sus platillos.

El comentario se volvió recurrente durante las 14 ediciones del reality culinario y era lanzado principalmente por el chef Herrera, al parecer era su frase favorita para evidenciar que el platillo tenía errores básicos. En redes sociales esta frase se volvió meme.

“No lo pruebe”

La chef Betty Vázquez estalló contra Paco luego de que él le dijera que no probara su platillo, ya que estaba recibiendo malas críticas por no seguir instrucciones y más porque era un reto de parejas donde afectó a su compañera Marú, finalmente la chef le respondió sumamente enojada al grado que al final terminó aventando los cubiertos.



Chef Betty: Para mí no es válido probar el plato

Paco: Pues no lo pruebe

Chef Betty: No, no lo voy a probar y no porque tú dices, sino porque yo decido.



"Suban al balcón"

Una de las expresiones más esperadas por los cocineros, decir “suban al balcón” significaba salvación, cuando los participantes obtenían el pase directo se les veía completamente orgullosos del platillo que los había llevado a ese lugar.

“Te vas de la cocina”

El lado contrario de “sube al balcón”, era el escuchar “te vas de la cocina” estas palabras fueron las más duras del reality ya que cuando un cocinero las escuchaba significaba que era el fin de su estancia en la cocina más famosa de México. Desde 2015, esta frase ha estado acompañada de abrazos, lágrimas, despedidas y entrega de mandiles.