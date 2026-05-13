MasterChef 24/7: Conoce más sobre Claudia Lizaldi, la conductora de la evolución de MasterChef México

El gran estreno de MasterChef 24/7 está cada vez más cerca y no cabe la menor duda de que la evolución del popular reality show está en buenas manos, pues Claudia Lizaldi continuará al frente del programa por cuarta ocasión en su destacada carrera profesional.

A continuación te invitamos a conocer algunos datos que tal vez no conocías de la presentadora de MasterChef 24/7.

¿Quién es Claudia Lizaldi?

Claudia Lizaldi es una presentadora, conferencista, actriz, modelo y escritora mexicana que ha destacado en el mundo de la televisión, el cine y el teatro durante casi tres décadas.

La conductora nacida en la Ciudad de México estudió actuación en el CEFAC de TV Azteca y ha estado relacionada con distintas causas sociales. Además, cabe señalar que, hasta el momento, tiene 924 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Lizaldi repetirá como presentadora de MasterChef México por cuarta ocasión en su carrera profesional, hecho que la llevó a convertirse en la segunda conductora con mayor número de ediciones del reality show bajo su dirección.

Recientemente, Claudia compartió en un video exclusivo algunos detalles acerca de su personalidad, sus platillos favoritos, sus hábitos alimenticios y lo que el público puede esperar de ella a partir de este domingo 17 de mayo en MasterChef 24/7.

¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?

La ambiciosa evolución del popular reality show comenzará este domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra al interior de la cocina más famosa de México en Disney+ y todas nuestras redes sociales.