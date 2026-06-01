¿Quién gana el Pin del Chef HOY 1 de junio del 2026 en MasterChef 24/7?

Tenemos en puerta la tercera semana de MasterChef 24/7 con momentos bastante intensos, pues tras la eliminación de Nash en la Gala del Domingo, muchos de nuestros cocineros vivieron ciertos momentos de tensión, ya que la continuidad de cada uno está en constante riesgo.

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Ante ello, es importante que estos hagan su mayor esfuerzo por hacerse del Pin del Chef, uno de los méritos que pocos Cocineros pueden presumir, pues este les consigue ser nombrados como Capitanes de los Equipos durante los Retos más importantes, y si estos consiguen ganar, automáticamente están salvados y pueden elegir a otros dos participantes más.

¿Quién ganará el Pin del Chef?

Cabe recordar que la semana 2 de MasterChef 24/7 tuvimos a Claudia y a Luis como Capitanes, lo que tuvo un gran peso dentro de nuestros cocineros, pues, Claudia finalmente ganó el Reto de Batalla Por Equipos y aseguró su estadía la semana pasada, mientras que Luis estuvo cerca de ser eliminado del reality.

Para esta nueva semana nos espera un reto que ponga al límite a nuestros cocineros, mismos que ya han tenido tensiones entre ellos y los mismos Chefs, pues la actitud y profesionalismo de algunos ya ha hecho ruido dentro de los Maestros del Fuego y las cosas podrían cada vez ser más complicadas.

¿En dónde ver MasterChef 24/7?

Si no quieres perderte ningún momento de lo que pasa en la cocina más intensa de México, te invitamos a seguir el día a día del 24/7 a través de la plataforma streaming de Disney+, aunque también puedes ver los programas del día a través de la señal de Azteca UNO en punto de las 8:30 pm de lunes a viernes.

Como si fuera poco, también vale la pena mencionar que nos puedes acompañar mediante nuestro sitio web oficial y la app de Tv Azteca En Vivo, la cuál comparte la señal del programa de cocina que está rompiendo con todo esquema con este formato único y que promete dar momentos más que picantes.