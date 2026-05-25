¿Quién gana el Pin del Chef Hoy lunes 25 de mayo 2026 en MasterChef 24/7?

Inicia la segunda semana de la cocina más famosa de México y con ella llega la intensidad entre participantes, estrategias inesperadas y lucha por el “Pin del Chef”, el cual otorga inmunidad, liderazgo y ventajas.

Durante la primera semana de estreno de MasterChef 24/7 el famoso “Pin del Chef” se convirtió en uno de los premios más importantes dentro de la competencia, pues además de otorgar inmunidad también da el poder absoluto de tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo del reality.

¿Quién ganará el Pin del Chef HOY 25 de mayo 2026?

Con la salida de Javier “La Chuleta Metalera” durante el Domingo de Eliminación los nervios crecen dentro de la cocina, pues nadie quiere despedirse tan rápido del reality culinario, por eso hoy lunes que se juega y cocina para obtener el “Pin del Chef”, los 21 participantes alistan sus mejores estrategias y recetas para conquistar el paladar de los Chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena y pueda ser el acreedor absoluto del anhelado premio semanal.

Ante esta dinámica el ganador del Pin del Chef puede ser cualquiera de los participantes y asegurar una semana tranquila dentro de MasterChef 24/7.

¿Quién ganó el primer Pin del Chef de MasterChef 24/7?

En su primera semana de estreno, Julio y Carmen se coronaron como los favoritos para ganar el Pin del Chef, sin embargo, tras una decisión en conjunta se determinó que Julió sería el elegido para ser el participante con beneficios dentro de la competencia.

Gracias a el Pin del Chef, el influencer consiguió inmunidad semanal, además, asumió el liderazgo dentro de la cocina. Uno de los primeros movimientos fue utilizar el poder del Pin para elegir a tres compañeros que debían encargarse de labores de limpieza dentro de las áreas compartidas de la casa y la cocina, tras esta decisión, la tensión y roces entre participantes comenzaron a crecer.

Asimismo, durante el Domingo de Eliminación en el primer reto donde los participantes tenían que preparar una entrada caliente y después tenía que ser evaluada por la máxima autoridad culinaria, Julio decidió que el platillo de Flor y Lancer no fueran evaluados y los llevó directamente a la segunda ronda del reto sin posibilidad de subir al balcón.