¿MasterChef 24/7 dividido? Estos son los 4 GRUPOS que ya se armaron entre los cocineros

El primer domingo de eliminación en MasterChef 24/7 dejó al descubierto que los participantes están empezando a armar sus grupitos para las actividades diarias. Y es que a pesar de que todos han tratado de llevarse bien, han habido ciertos conflictos, por lo que la mayoría ya tiene claro con quiénes prefieren pasar el tiempo.

Estos "equipos" son 4: "Las divas", "Los vaqueros", "Los yucahuaches" y "Notibola". El encargado de exponer esta división fue Ramahá, quien no se quedó callado cuando le preguntaron acerca de sus peitos con Michelle y que hasta se atrevió a pedir que no votaran por ella para que la eliminaran.

Quiénes son los integrantes de los 4 grupos que hay en MasterChef 24/7: ¿se vienen nuevas rivalidades?

Los vaqueros . Ricardo, Arturo, Javier "La Chuleta Metalera", que fue el primer eliminado de MasterChef 2026

. Ricardo, Arturo, Los yucahuaches . Ramahá, Ixdit, Emmanuel, Lula, María, Flor, Camila, Claudia.

. Ramahá, Ixdit, Emmanuel, Lula, María, Flor, Camila, Claudia. Las divas . Daniela, Michelle, Carmen, Nash.

. Daniela, Michelle, Carmen, Nash. Notibola. Luis, quien además aseguró sentirse más cómodo sin pertenecer a ningún bando.

Y los que todavía no han elegido con quién quieren estar, son Jazmín, Diego, Pablo, Antrax, así que de momento siguen pasando tiempo con todos los participantes. Además de que Lancer tampoco se ha aliado con nadie y durante su semana con mandil negro por mal comportamiento fue mucho más cauteloso con el resto.

Las peleas en MasterChef 24/7 que sorprendieron a los cocineros

Los primeros participantes que tuvieron conflictos en el Universo MasterChef fueron Lancer y Antrax. Todo porque no lograron congeniar cuando les tocó hacer equipos con Lula, ya que a pesar de que el platillo quedó de maravilla y les valió el triunfo, durante la preparación hubo mucha tensión entre ellos.

Fue así que en un momento, Lancer le pidió a Antrax que no le gritara y hasta le hizo un comentario acerca de su higiene. Este gesto molestó profundamente al streamer, que terminó a las lágrimas con sus compañeros.

Otra de las rivalidades que cada vez están más fuertes, es la de Ramahá con Michelle, que siguen sin ponerse de acuerdo con aspectos de la convivencia y la hora de dormir. Uno de sus principales desencuentros surgió cuando Mich se quejó de los ronquidos que no la dejaban descansar y en una ocasión despertó a Lula para que guardara silencio. Al respecto, el artesano yucateco le reprochó esta "falta de respeto" y le señaló que debía acoplarse a los demás y no al revés.