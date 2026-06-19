¡De cucharita! Así fue el romántico momento que Luis vivió con Pablo dentro de MasterChef 24/7 (VIDEO)

El aislamiento y las extenuantes jornadas de grabación dentro del Mundo MasterChef 24/7 no solo cocinan rivalidades y tensión al límite; también abren la puerta a momentos de profunda complicidad, camaradería y un toque de humor que enloquece a las redes sociales. En las últimas horas, un momento mostró el lado más humano, relajado y “romántico” de dos de los competidores más carismáticos de la temporada: Luis y Pablo.