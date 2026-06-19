“Es mexicana intensa": Así fue como Pablo describió a su novia en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los cocineros de MasterChef 24/7 también encuentran momentos para hablar de sus motores de vida fuera del set. En las últimas horas, Pablo volvió a abrir su corazón ante las cámaras para hablar sobre la mujer que le roba los suspiros: su novia Marianela. El participante no dudó en definir la personalidad de su pareja con una frase: “Es mexicana intensa”. Con este divertido guiño, Pablo dejó en claro que el carácter fuerte y apasionado de su compañera es una de las cualidades que más lo mantienen enamorado.

