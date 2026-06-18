Antrax se desahoga con Jazmín luego de recibir delantal negro este jueves 18 de junio en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Los cocineros se tomaron un momento para reflexionar acerca del reto de esta noche en MasterChef 24/7.
Este jueves de delantales negros, Antrax fue el último cocinero en recibir la temida prenda en MasterChef 24/7, por lo que el próximo domingo tendrá que enfrentar el reto de eliminación. Por lo anterior, aprovechó para desahogarse con Jazmín y expresarle todas las emociones que experimentó esta noche.