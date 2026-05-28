Daniela agradece al público por haberla salvado en la batalla por equipos: “Sé que ustedes confían en mí"

La batalla por equipos mantuvo las emociones al límite todo el tiempo y no solamente por la tensión vivida durante el reto de 60 minutos, pues al final de la intensa gala pudimos conocer a los participantes que subieron al balcón.

Daniela tiene el corazón del público

Luego de que el equipo rojo consiguiera el mayor número de votos de los 33 comensales que visitaron la cocina más famosa de México, Claudia, quien era la capitana, subió automáticamente al balcón; sin embargo, tuvo la decisión de llevarse con ella a dos de sus compañeros, por lo que eligió a Arturo, el actual portador del Pin, y Pablo.

Posteriormente, Claudia Lizaldi anunció que Daniela Parra fue la elegida por el público para que también eludiera el reto de eliminación del próximo domingo.

Una vez de regreso al interior del Mundo MasterChef 24/7, Daniela se valió de las cámaras para mandar un mensaje a sus fans y agradecer el apoyo que le brindaron esta noche.

La cocinera confesó que se sentía muy nerviosa previo a la batalla por equipos y se comprometió a enfocarse y seguir "echándole ganas" a la competencia culinaria. Por otro lado, también aprovechó el momento para mostrarle cariño a sus seres queridos.

Cabe recordar que no es la primera vez que Daniela cuenta con el apoyo del público, pues fue la primera cocinera en recibir las tarjetas de ventaja en la primera semana del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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