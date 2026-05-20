¡Hora de la artillería pesada! Daniela usa su ventaja para cocinar con el Chef Poncho Cadena

La gala de esta noche nos presentó momentos memorables, pues no solamente vimos cómo cuatro participantes se vieron obligados a cocinar sus propuestas usando guantes de box como parte de la ventaja conseguida por Javier, también conocido como “La chuleta metalera”, sino que también fuimos testigos del uso de otro poder, ya que Daniela Parra cambió una de sus tarjetas.

Daniela se vale del Chef Poncho para cumplir el reto

Daniela Parra formó parte del segundo grupo que cocinó el rock cornish, mismo equipo en el que Ricardo y Pablo prepararon sus platillos con los guantes de box otorgados por Javier, por lo que, prácticamente a inicios del reto decidió hacer uso de una de las tarjetas que le permitiría cocinar con los Chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera por 10 minutos a lo largo de esta semana.

En esta ocasión, Daniela le pidió ayuda al Chef Alfonso, quien no perdió tiempo para conocer su propuesta y auxiliarla, pues solamente contaba con 25 minutos para terminar su platillo. Además, el experimentado chef les compartió a los demás concursantes que Parra estaba haciendo uso de su ventaja.

Cabe recordar que Daniela se hizo acreedora a las tarjetas por haber sido favorecida con 600 mil votos del público y a partir de esta noche, solamente le queda disponible la ayuda de los Chefs Zahie Téllez y Adrián Herrera.

Al final del reto, el Chef Poncho Cadena calificó como inaceptable que la estación de Daniela no estuviera en las condiciones óptimas para trabajar.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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