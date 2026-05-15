Pijamada real en MasterChef 24/7: así vivieron los creadores de contenido la experiencia de TikTok

13 de creadores de contenido entraron a MasterChef 24/7 para vivir una experiencia única con TikTok y su paso por la cocina más famosa de México no pasó inadvertida. De modo que decidieron aprovechar al máximo y una vez que terminaron sus retos y clases, se dispusieron a divertirse con una divertida pijamada real que nos sacó muchas risas.

¿Qué pasó en la pijamada de MasterChef 24/7?

Aunque ya habían terminado sus pruebas y las clases con "Maestros del fuego", los influencers de la experiencia MasterChef 24/7 y TikTok no perdieron el tiempo. Y cuando pensamos que ya se iban a dormir, invadieron la cocina para prepararse unos ricos "salchipulpos" para su antojo de la madrugada, hicieron una presentación digna de pasarelas y se reunieron para platicar de su vida (y hasta nos enteramos de la vida amorosa de Cesia Loaiza tras su supuesto romance con Super Trucha).

Cuando el cansancio por fin los venció, se durmieron profundamente, pero no contaban con que los ronquidos de uno de sus compañeros los despertarían. Así que como era de esperarse, los creadores de contenido en MasterChef México 2026 no dudaron en reírse de esta situación por la mañana y trataron de averiguar quién fue el responsable entre risas.

Quiénes son los influencers que entraron a MasterChef 24/7 y cómo votar por el ganador

Abue Angie Recetas

Mariana Ávila

Susy Mouriz

Julio Vázquez

Liza Báez

Cecia Loaiza

Ale Castellanos

Marlife

Ale Hervi

Axel Armijo

Alee López

Denisse Castillo

Alex Durán

Para apoyar a tu favorito, debes ingresar al enlace: www.tvazteca.com/aztecauno/masterchefvota. Tendrás 10 votos GRATIS y una vez que termine la experiencia con TikTok, el creador de contenido con más apoyo será el PRIMER participante confirmado de MasterChef 24/7.

Cuándo empieza MasterChef 2026 y cómo ver el 24/7

El estreno de MasterChef 24/7 es el domingo 17 de mayo en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. Para sintonizar las cámaras de acceso total a este nuevo formato podrás hacerlo mediante la web de Azteca UNO y Disney+. Y si no te quieres perder los mejores momentos, sigue las redes sociales oficiales del reality y su página web.