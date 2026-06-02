A horas del reto, dos cocineros de MasterChef 24/7 ya se deslindaron de las responsabilidades del Pin

Ha iniciado la tercera semana de MasterChef 24/7, lo que trae consigo la gala en la que conoceremos al nuevo portador del poder del Pin; sin embargo, todo parece indicar que al menos un par de cocineros no quieren contar con la insignia en absoluto debido a las responsabilidades que trae consigo, ¿de quiénes se tratan?

Lula y Pablo se deslindan el Pin

Luego de que Camila ganara el reto de esta mañana con la Chef Isabel Carvajal y tuviera la ventaja de formar las parejas para el desafío de esta noche, Lula y Pablo, quienes son los compañeros de Carmen y Jazmín, respectivamente, anticiparon que no desean portar el Pin.

Lula señaló que no "le llama la atención" ni quiere la responsabilidad de la insignia, en especial porque implicaría tener que "mandar a la gente" y asumir la hipotética posibilidad de afectar a algunos de sus compañeros. Aunque Julio, Carmen y Michelle le comentaron que tendría que estar preparada para ese escenario, la cocinera rechazó los comentarios; sin embargo, también recibió las muestras de solidaridad de los participantes.

Por otro lado, y luego de nombrarse como "el equipo de los accidentes", Pablo le reiteró a su pareja de cocina para esta noche que le cederá el poder sin dudarlo, a lo que Jazmín se preguntó qué es lo que haría con la responsabilidad. Cuando Daniela, quien se encontraba con ellos, le preguntó si sería "mala", la cocinera negó el señalamiento aunque apuntó que "le gustaría".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos al nuevo portador del poder del Pin, el cual tendrá que tomar difíciles decisiones a lo largo de toda esta semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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