¡No te lo pierdas! Fecha, hora y TODO lo que debes saber del preshow de MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 se colocó en boca de todos luego de su increíble experiencia TikTok en la que 13 influencers disfrutaron de las instalaciones y retos por un día: ahora, todo está listo para el ESTRENO OFICIAL del reality… ¡pero antes habrá un preshow lleno de glamour y buen ambiente!

¿Qué se sabe del preshow de MasterChef 24/7 y quién lo conducirá?

Antes de sintonizar su televisión en Azteca UNO el próximo domingo 17 de mayo del 2026 a las 08:00 de la noche para ver el estreno de MasterChef 24/7 en donde además conoceremos por primera vez a todos los cocineros que se sumarán a Julio Vázquez a la aventura , te recomendamos conectarte a través de tu computadora o celular unos minutos antes para ver el preshow.

¡Así es! La ceremonia previa al estreno de MasterChef 24/7 será conducida por Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, nuestros adorables host digitales, y se transmitirá justo el domingo 17 de mayo a las 07:30 de la noche.

El preshow, que promete estar llena de momentos divertidos y mucho chisme, se podrá ver a través de las redes sociales oficiales de MasterChef 24/7, pero también a través del microsotio web oficial de Azteca UNO.

¡Como ves, la diversión está garantizada para este domingo y tú eres nuestro invitado de honor! No te pierdas el preshow y el ESTRENO este 17 de mayo que estarán llenos de sazón y mucho glamour.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.