“Hoy se me cayó un ídolo": Pablo reacciona a la broma de Ramahá sobre su intención de salir de MasterChef 24/7

Uno de los momentos que se robó los reflectores de la gala de mandiles negros del jueves fue la razón detrás de la supuesta intención de Ramahá de salir del reality show, pues se reveló que todo se trataba de una broma en la que Luis también estuvo involucrado y de regreso al Mundo MasterChef 24/7, los cocineros reaccionaron a la situación y uno de ellos fue Pablo.

"Tú también me caes mal": Pablo encara a Luis

Luego de cenar, Pablo le compartió a algunos de los cocineros que se molestó con la verdadera intención de la aparente salida de Ramahá, pues afirmó que se acercó con su compañero para saber cómo estaba y compartirle algunas palabras de aliento y motivación.

Tras las declaraciones de Luis en las que afirmó que "Notibola siempre está dando de qué hablar", Pablo señaló que también le cayó mal luego de afirmar que estaba al tanto de la broma y que "es tan malo el que miente como el cómplice". Posteriormente, ambos intercambiaron señalamientos sobre el mundo de la televisión y las formas en que se lleva a cabo.

Cabe apuntar que más tarde, Pablo encaró directamente a Ramahá y le hizo saber su molestia, por lo que el cocinero señalado se disculpó con él y algunos de sus compañeros presentes, pues reconoció que sí se sintió culpable tras escuchar las palabras gentiles de los cocineros.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Claudia, Pablo, Arturo, Daniela y Michelle como los nuevos participantes salvados de la semana.

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