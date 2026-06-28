“En vez de estar llorando hagan esto": La inesperada petición de Ramahá para cuando salga de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Olvídate de esta molesta situación a la que se enfrentan los cocineros de MasterChef 24/7.
Con el domingo de eliminación muy cerca, los cocineros con delantal negro empiezan a mentalizarse ante su posible salida de MasterChef 24/7; fue así como Ramahá le pidió a sus amigos y familiares que en lugar de estar tristes y llorando, se enfoquen en realizar esta actividad que disfruta y extraña mucho.