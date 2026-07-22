“El Chef Poncho es Diva": Así se expresaron los cocineros en MasterChef 24/7 luego de la batalla por equipos (VIDEO)

Tras una intensa batalla por equipos en MasterChef 24/7, el ambiente entre los participantes se llenó de risas y complicidad. Al hablar del desenvolvimiento del jurado durante la prueba, los participantes no dudaron en bromear abiertamente sobre su actitud, asegurando entre risas que “El Chef Poncho es Diva”. Pese a las bromas, el grupo reiteró el gran cariño que le tienen y destacaron cuánto valoran cada uno de los consejos que les brinda para mejorar en la competencia.

