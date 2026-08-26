“Es mi orgullo": Así describió Flor la visita de su mamá en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera confesó que se siente agradecida por haber podido cocinar al lado de su madre esta noche en MasterChef 24/7.
Esta noche en MasterChef 24/7, los cocineros tuvieron la oportunidad de cocinar con sus seres queridos, para Flor, compartir la estación de trabajo con su mamá fue una experiencia inolvidable, pues reconoció que siempre la ha admirado y amado. La cocinera se mostró contenta y satisfecha por el resultado de su trabajo.