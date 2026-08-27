“Ya eres otra persona": El inesperado comentario que Claudia recibió de su hermana en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta noche en el Mundo MasterChef 24/7 Claudia le contó a Michelle la plática que tuvo con su hermana mientras cocinaban, en la cual, le dijo que ha cambiado mucho, que incluso su manera de hablar es diferente y le pidió que se sintiera orgullosa de la gran mujer que es. Sin duda fue una conversación que le inyectó energía positiva a Claudia de cara a la gran final de esta temporada de la cocina más famosa de México.