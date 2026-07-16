“Es sano pelear": El contundente mensaje de Michelle dentro de MasterChef 24/7 (VIDEO)

La convivencia en MasterChef 24/7 continúan elevando la temperatura en la cocina más famosa de México. En medio de esta creciente tensión y luego de un complicado jueves de delantales negros, Michelle sorprendió a todos al lanzar un contundente mensaje sobre la dinámica del grupo, asegurando de manera tajante que “es sano pelear”. Para la participante, liberar la presión de frente y sin filtros resulta indispensable para limpiar el ambiente y seguir adelante en el reality.

