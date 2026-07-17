“Era un taco equis": Carmen se molesta porque Ixdit le ganó a Ramahá este jueves en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La inconformidad con las decisiones de los jueces encendió la polémica en MasterChef 24/7 este jueves. Tras el veredicto que le otorgó el triunfo a Ixdit sobre Ramahá, Carmen no ocultó su frustración ante las cámaras y dijo que no entendía el resultado argumentando que el platillo ganador de su compañera “era un taco equis”, una preparación ordinaria que, a su parecer, no merecía destacar en una noche tan crucial, sobre todo porque Ramahá cocinó un plato con elementos de comida tradicional yucateca.

