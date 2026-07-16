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Así se vivió la primera degustación de la noche en MasterChef 24/7 donde conocimos a los Cocineros que podrán ganar la Salvación

Las primeras degustaciones de la noche arrancan con platillos llenos de recuerdos y emociones.

Los cocineros finalizaron el platillo inspirado en su infancia y llegó el momento de enfrentarse a las primeras degustaciones de la noche de Delantales Negros en MasterChef 24/7. Ahora, los jueces evaluarán si lograron transformar sus recuerdos en preparaciones capaces de conquistar el paladar.

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