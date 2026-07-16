Así se vivió la primera degustación de la noche en MasterChef 24/7 donde conocimos a los Cocineros que podrán ganar la Salvación
Las primeras degustaciones de la noche arrancan con platillos llenos de recuerdos y emociones.
Los cocineros finalizaron el platillo inspirado en su infancia y llegó el momento de enfrentarse a las primeras degustaciones de la noche de Delantales Negros en MasterChef 24/7. Ahora, los jueces evaluarán si lograron transformar sus recuerdos en preparaciones capaces de conquistar el paladar.