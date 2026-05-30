Lancer recordó el momento en que un amigo lo “apuñaló por la espalda” en MasterChef 24/7

Las confesiones siguen subiendo de nivel dentro de la cocina de MasterChef 24/7 y esta vez fue Lancer quien abrió su corazón frente a sus compañeros al recordar una experiencia que, según confesó, le dejó una profunda herida personal.

Durante una charla relajada entre los participantes, el concursante compartió una historia relacionada con uno de sus amigos cercanos, alguien con quien incluso llegó a construir una relación casi aprendiz y maestro, gracias a su pasión en común por el taekwondo.

Lancer explicó que ambos crecieron dentro de ese ambiente deportivo y que, por mucho tiempo, él llegó a verlo como una especie de alumno y compañero inseparable. La confianza entre ellos era tal que también compartían momentos fuera del deporte, incluyendo relaciones sentimentales con un par de hermanas. Sin embargo, con el paso del tiempo la amistad terminó fracturándose de una manera que todavía parece dolerle al participante de MasterChef 24/7.

Lancer revive el momento en que un amigo lo traicionó en MasterChef 24/7

Aunque evitó entrar en detalles específicos sobre lo ocurrido, Lancer dejó claro que la decepción fue enorme. “Me apuñaló por la espalda… no tan literalmente, pero sí me apuñaló con sus acciones”, comentó frente a los demás cocineros.

Varios de sus compañeros mostraron empatía ante lo contado por Lancer, especialmente porque el concursante suele proyectar una personalidad fuerte y relajada dentro de la competencia. Por eso, verlo hablar sobre una traición personal tomó por sorpresa a más de uno.