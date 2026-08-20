“Estoy muy agradecida con Flor": Las palabras de Ixdit esta noche tras subir al balcón de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta noche durante el miércoles de batalla por equipos, Flor resultó ser la capitana ganadora del reto, por lo que obtuvo el poder de elegir a él o la cocinera que la acompañaría en el balcón de MasterChef 24/7. Al preguntarle quién sería, eligió a Ixdit, por ello, al volver, la cocinera no tardó en agradecerle el apoyo frente a las cámaras.