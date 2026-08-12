“Estoy triste": Flor expresó que su cumpleaños se acerca en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Frente a las cámaras del Mundo MasterChef, Flor confesó sentirse triste al percatarse de que su cumpleaños está muy cerca. Aunque la cocinera lamenta profundamente pasar esta fecha alejada de sus seres queridos por el aislamiento del programa, reafirmó su deseo firme de mantenerse en la competencia y celebrar horneando su permanencia en la recta final del reality.