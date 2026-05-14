Famoso ex participante de MasterChef México confiesa qué es lo más difícil de participar en el reality show

MasterChef México sin duda se ha convertido en el reality show consentido de los amantes de la cocina y por supuesto, de este tipo de formato televisivo, pues entre retos, eliminaciones y las delicias culinarias que aparecen en pantalla, se ha ganado el corazón de un sin número de fans, que ahora están a punto de ver la evolución del programa: MasterChef 24/7.

Sin embargo, este reality nos ha regalado entrañables momentos, así como la oportunidad de conocer más de cerca a los concursantes, incluso algunos, siguen muy presentes en nuestra memoria y corazones, tal es el caso de Don Paco, quien nos reveló cuál es el factor más difícil de esta competencia.

Don Paco de MasterChef México habló acerca de su participación en el reality

A través de un video, Don Paco, quien es recordado por su carisma, puntadas y personalidad, se sinceró ante las cámaras y confesó lo que para él fue lo más complicado de participar en MasterChef México. “Es bien difícil la presión cocinando, porque eso de tener una hora para prepararlo todo, ¡wow! Eso lo aprendí en el programa: a tener tiempos, cantidades…”, recordó.

Además añadió que él estaba acostumbrado a cocinar en su casa, para su familia e incluso a recibir invitados en su hogar, pero el enfrentarse a la presión de tener que hacerlo bajo cronómetro durante su paso por MasterChef México, sin duda cambió totalmente su perspectiva al respecto. También aseguró que aunque se divirtió durante su participación en el reality show en la cocina más famosa del país, piensa que hubiera podido disfrutarlo más de haber tenido más tiempo para preparar sus platillos. ¿Tú qué opinas?

¿Cuándo se estrena MasterChef 24/7?