Antes de MasterChef 2026: Ellos son los talentos de TV Azteca que pasaron por la competencia

Sin duda, MasterChef México ha sido una plataforma donde varias personalidades de TV Azteca han mostrado su lado culinario, esto desde la cocina más querida de todo México. Por ello, ahora te contamos sobre algunas de las celebridades que han participado en el reality de cocina más querido de todos los mexicanos y que han sorprendido a todos al mostrar un talento más allá de los escenarios y los reflectores.

Ahora lee: ¿Quiénes han ganado MasterChef México? De campeones del reality a chefs y emprendedores culinario

Estos son algunos de los grandes talentos de TV Azteca que han sorprendido por sus habilidades culinarias dentro de MasterChef México

Rossana Nájera: Actriz y ganadora de MasterChef Celebrity

Rossana Nájera es una actriz que cuenta con una carrera consolidada dentro de la televisión, quien no solo participó en MasterChef Celebrity México 2024, sino que además se coronó como la gran ganadora, demostrando que su habilidad en la cocina fue la que cautivó a los chefs y todos los fans del reality culnario más impórtate en la actualidad.

Carlos Quirarte: Presentador de TV convertido en finalista

Además de actuar y conducir, Carlos Quirarte llegó con todo su carisma y destreza a MasterChef Celebrity México 2025, en donde, gracias a su creatividad culinaria, el conductor se posicionó como uno de los grandes favoritos para llevarse la corona en ese entonces.

Otros rostros aztecas en la cocina

Durante la temporada 2025, también se pudieron ver a grandes talentos de la familia de TV Azteca; figuras como, María José Magán, Plutarco Haza, Ismael Zhu, Li entre otros, se pusieron el mandil para competir por demostrar toda su destreza culinaria en distintas ediciones de MasterChef México.

¿Por qué son importantes estas participaciones?

No cabe duda de que la presencia de celebridad dentro de algunas ediciones de MasterChef México refuerza la idea de humanizar a los talentos, quienes dan todo de sí para demostrar su talento culinario dentro de la cocina más famosa de México. No te pierdas nada sobre la nueva temporada y busca las bases para formar parte de la cocina más querida de México.