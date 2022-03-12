MasterChef Junior: Hadassah deja la cocina más famosa de México.

En un reto de creatividad, talento y sazón, los participantes de MasterChef Junior buscaron asegurar su permanencia en la cocina más famosa de México.

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No obstante, en esta ocasión Hadassah fue quien dejó la competencia al no cumplir con las indicaciones de nuestros queridos chefs. Cabe mencionar que el reto de eliminación consistía en cocinar alimentos enlatados.

Pese a poner su mayor esfuerzo y entrega en la preparación de su platillo, Hadassah fue la elegida para dejar la competencia, una decisión que dividió opiniones en redes sociales que se manifestaron con el hashtag #MasterChefJunior.

Warrior visitó la cocina de MasterChef Junior

Nuestro querido Warrior, que cada semana escuchamos en las transmisiones de Fut Azteca y que ha sido la gran voz en Survivor México, visitó nuestro foto de MasterChef Junior para poner a sudar a nuestro pequeños con ejercicios.

La simpatía de nuestra Bebeshita tampoco quedó desapercibida con sus expresiones que a más de uno le saca una carcajada; además no olvidemos a cada uno de los pequeños que buscan semana a semana conquistar los paladares más exigentes de la televisión mexicana.

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