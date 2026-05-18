Fecha y hora para ver MasterChef 24/7 en México, Estados Unidos, Colombia, Perú, España y más: nueva temporada 2026

La nueva temporada de MasterChef 2026 está a punto de comenzar y la emoción ya se siente entre los fans del reality culinario más famoso de México. Como cada año, miles de personas dentro y fuera del país se preparan para seguir los retos, eliminaciones y momentos más intensos de la competencia, ahora en su etapa: MasterChef 24/7.

Así que es momento de preparar la botana, organizar el plan del domingo y revisar el horario de tu país para no perderte el arranque de una temporada que promete dar mucho de qué hablar.

¿A qué hora se estrena MasterChef 24/7 en México?

El estreno de MasterChef México 2026 podrá verse este domingo a las 8:00 de la noche, horario del centro de México, pero debido a las diferencias horarias, el programa llegará en distintos horarios para quienes siguen la transmisión desde otros países.

Por ejemplo, en Estados Unidos, el horario dependerá de la ciudad desde donde se vea el programa. Para quienes viven en Los Ángeles, el reality comenzará a las 7:00 pm; en Chicago será a las 9:00 pm y en Nueva York a las 10:00 pm.

¿En qué horario se verá MasterChef 24/7 en Latinoamérica?

En países de Latinoamérica como Guatemala, El Salvador y Costa Rica, el estreno podrá verse a las 8:00 pm, mientras que en Colombia y Perú iniciará a las 9:00 de la noche.

En Chile, Venezuela y Bolivia, el programa arrancará a las 10:00 pm. Por su parte, en Argentina y Uruguay la transmisión será a las 11:00 de la noche.

Los fans de MasterChef en España también podrán seguir el estreno, aunque tendrán que desvelarse un poco más, ya que el episodio comenzará alrededor de las 4:00 am del lunes, debido a la diferencia horaria con México.