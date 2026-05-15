Quién es Julio Vázquez, el primer participante CONFIRMADO de MasterChef 24/7

Después de 24 horas formando parte del universo de MasterChef 24/7 y tras numerosos momentos inolvidables, se terminó la experiencia con TikTok y finalmente conocimos quién es el primer concursante de la temporada 2026. Se trata de Julio Vázquez, un reconocido creador de contenido que tendrá el honor de tomar clases en la cocina más famosa de México de la mano de importantes personajes de la gastronomía nacional.

Conoce a Julio Vázquez, el primer participante de MasterChef 24/7

Julio Vázquez es un influencer mexicano, nacido en Nuevo León. Es conocido por su contenido de cocina y mixología, con el que prepara recetas deliciosas con su toque personal y particular carisma.

Tan solo en TikTok, cuenta con 3.6 millones de seguidores; mientras que en Instagram tiene casi 700 mil seguidores. Precisamente, gracias a su popularidad es que logró consolidarse como el creador de contenido en MasterChef 24/7 que tuvo más apoyo por parte del público y se ganó un lugar en el reality.

Ellos son TODOS los influencers que estuvieron en MasterChef 24/7

Para convertirse en el primer concursante de MasterChef 2026, Julio Vázquez se enfrentó a otros 12 creadores de contenido con miles de seguidores, los cuales protagonizaron divertidas anécdotas que nos sacaron varia risas. Sin embargo, fue él quien consiguió reunir la mayor cantidad de votos gracias a sus fans y por eso se coronó como el campeón de la experiencia con TikTok.



Abue Angie Recetas

Mariana Ávila

Susy Mouriz

Julio Vázquez

Liza Báez

Cecia Loaiza

Ale Castellanos

Marlife

Ale Hervi

Axel Armijo

Alee López

Denisse Castillo

Alex Durán

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Cuándo se estrena MasterChef 2026 y cómo verlo

El inicio de MasterChef 24/7 es el domingo 17 de mayo en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. Para seguir las cámaras de acceso total y ver todo lo que pasa con los participantes, se podrá sintonizar mediante el sitio de Azteca UNO y Disney+. Y para no perderte de los mejores momentos, en las redes sociales oficiales y la página web encontratrás todos los detalles.