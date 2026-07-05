Flor vuelve a llorar frente a las cámaras de MasterChef 24/7 por esta triste razón (VIDEO)
La cocinera continúa experimentando sentimientos encontrados dentro de MasterChef 24/7.
Flor, una de las participantes más queridas dentro de Mundo MasterChef 24/7 hoy recibió un video de su familia durante la gala de este domingo de eliminación, por lo que, al volver, la cocinera no pudo evitar sentir nostalgia y mandarle un emotivo mensaje a sus seres queridos, a los cuales extraña cada día más dentro del reality.