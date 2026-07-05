“Se va Diego y no Emmanuel": Lancer asegura que el cocinero es muy malo y debía haber salido de MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero no dudó en expresar su controvertida opinión esta noche en MasterChef 24/7.
¿México perdió esta noche? En MasterChef 24/7 el domingo de eliminación dejó opiniones encontradas dentro de la cocina más famosa del país, luego de que los Chefs decidieran que Diego era el próximo expulsado del reality. Al respecto, Lancer no tardó en asegurar que Emmanuel es el cocinero que debió salir este 5 de julio.